بأمر محافظ أسوان .. عربات الحنطور بـ زى ومظهر جديد يناسب الشكل الحضارى والسياحى |شاهد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لتوفير زى موحد لسائقى عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة وذلك على نفقة المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالى المطلوب أمام الضيوف والزائرين .
جاء ذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ولاسيما مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحى الجديد .
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واختارت المحافظة اللون الأزرق للزى والغطاء المطبوع عليه شعار المحافظة، وتم تسليمهم لكافة سائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زيا وغطاء.
وقام محافظ أسوان بتفقد عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، وأيضًا مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور .
وأشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات وهو ما يتوازى مع الجهود المتواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب لبانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها، وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.
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محافظ أسوان: نهاية سيارات البيك أب الكبود داخل المحافظة في 2021
واختارت المحافظة اللون الأزرق للزى والغطاء المطبوع عليه شعار المحافظة، وتم تسليمهم لكافة سائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زيا وغطاء.
وقام محافظ أسوان بتفقد عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد ، وأيضًا مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور .
وأشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات وهو ما يتوازى مع الجهود المتواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب لبانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها، وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.