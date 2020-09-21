AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مؤسسة نساء الجنوب في أسوان تنظم مائدة مستديرة لمناهضة العنف ضد المرأة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:33 م
مؤسسة نساء الجنوب
مؤسسة نساء الجنوب
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قدمت مؤسسة نساء الجنوب بأسوان مائدة مستديرة لمناقشة مشروع "حراس الحقوق" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية ( ACT) . 

قالت صافيناز إبراهيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن ذلك يأتى ضمن البرامج التى تهدف إلى بناء الوعى العام بحقوق النساء والفتيات وترسيخ السلوك الإنسانى الإيجابى نحو التعامل مع الآخر.

واقرأ أيضًا:

وأشارت صافيناز إبراهيم إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى حول مخاطر العنف ضد النساء والفتيات من أجل عدم التسامح مطلقًا مع العنف فى المجتمعات المحلية وذلك من خلال تأهيل 20 من القيادات من الشباب والشابات لرصد ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات . 

وأوضحت رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأن المشروع يهدف لبناء وعى عام مجتمعى عن أهمية مناهضة وعدم التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات وبناء القدرات الفنية للجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وممثلى الحكومة لتعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات ، ولضمان تصدى صناع القرار كأولية سياسية لدعم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات .

 وتقوم مؤسسة نساء الجنوب بأسوان بتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التى تساهم فى خدمة المجتمع الأسوانى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

راقب أي تغييرات.. علامات بالأصابع تدل على الإصابة بسرطان الرئة

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

جوزي عارف.. قبلات سيرين عبد النور في "دانتيل" تتسبب لها في أزمة

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري