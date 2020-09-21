مؤسسة نساء الجنوب في أسوان تنظم مائدة مستديرة لمناهضة العنف ضد المرأة

قدمت مؤسسة نساء الجنوب بأسوان مائدة مستديرة لمناقشة مشروع "حراس الحقوق" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية ( ACT) .





قالت صافيناز إبراهيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن ذلك يأتى ضمن البرامج التى تهدف إلى بناء الوعى العام بحقوق النساء والفتيات وترسيخ السلوك الإنسانى الإيجابى نحو التعامل مع الآخر.





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وأشارت صافيناز إبراهيم إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الوعى المجتمعى حول مخاطر العنف ضد النساء والفتيات من أجل عدم التسامح مطلقًا مع العنف فى المجتمعات المحلية وذلك من خلال تأهيل 20 من القيادات من الشباب والشابات لرصد ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات .





وأوضحت رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأن المشروع يهدف لبناء وعى عام مجتمعى عن أهمية مناهضة وعدم التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات وبناء القدرات الفنية للجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وممثلى الحكومة لتعزيز بيئة اجتماعية لا تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات ، ولضمان تصدى صناع القرار كأولية سياسية لدعم مناهضة العنف ضد النساء والفتيات .



