AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أسوان على طريق التنمية.. تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل.. والبدء فى ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.. فيديو وصور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
تنفيذ 3 كبارى على
تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
محافظة أسوان عروس الجنوب تسير بخطى ثابتة على طريق التنمية من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التى تصب فى مصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام، لتعود هذه المحافظة العريقة لسابق عهدها ومكانتها الحضارية والجمالية المعهودة.


وفى هذا الإطار، يلقي "صدى البلد" فى السطور التالية الضوء على أبرز المشروعات الجارى تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، والتى تتمثل فى أحد قطاعات التنمية وهو قطاع الطرق والنقل، والذى يأتى الاهتمام بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق شرايين تنموية جديدة.


اقرأ أيضاً:


وتشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى، والتى تتمثل فى إنشاء 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل، بجانب البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لأول مرة فى التاريخ.


البداية من ناحية الجنوب، حيث يجرى حالياً العمل على قدم وساق لإنشاء محور وكوبرى خزان أسوان الحر بتكلفة 1,6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من 2 كبارى رئيسية، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية بالرابخ.


وتسير عدسة "صدى البلد" شمالاً لتصل إلى مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، حيث إن هناك سباقا مع الزمن لاستكمال تنفيذ الأعمال الجارية فى المرحلة الأولى بتكلفة 540 مليون جنيه وبطول 90 كم بدءًا من أسوان وحتى وصلة الغنيمية بمركز إدفو، حيث شهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد.


ويساهم مشروع الازدواج الحيوى فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية، لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.


ونستكمل رحلتنا على الطريق الصحراوى الغربى لنصل إلى مشروع محور كوبرى دراو الجديد، والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة بإجمالى تكلفة 1,356 مليار جنيه وبطول 17 كم، ويتكون من 7 كبارى و3 أنفاق ومشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.


ونصل أخيراً وليس آخراً مشروع محور وكوبرى كلابشة الحر بتكلفة 1,024 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، حيث يصل طوله إلى 23 كم وعرضه إلى 21 مترا (2 حارة مرورية بكل اتجاه)، والمحور التنموى الجديد الذى سيتم افتتاحه قريبًا يشمل 9 كبارى منها 5 كبارى رئيسية، بجانب 4 كبارى أخرى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية.


ليعمل كل ذلك على جعل المسافات البينية لمحاور النيل بأسوان تتراوح بين 49,80 كم وحتى 17,70 كم، وهو ما سيساهم فى سهولة حركة نقل المواطنين والمركبات بين ضفتى النيل والحد من حوادث العبارات النيلية.
أسوان على طريق التنمية.. تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل.. والبدء فى ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.. فيديو وصور
أسوان على طريق التنمية.. تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل.. والبدء فى ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.. فيديو وصور
أسوان على طريق التنمية.. تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل.. والبدء فى ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان

بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة بأسوان.. 14 عملا صناعيا و9 كباري.. وأهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب

مشروعات عملاقة في أسوان.. كوبرى كلابشة الجديد محور تنموى على نهر النيل.. شاهد

العبارات والمعديات النيلية بأسوان..اهتمام للتأكد من صلاحيتها..وجهود لإنشاء محاور وكبارى بكلابشة ودراو لخدمة أهالى قرى غرب النيل

محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال محور كوبرى كلابشة الجديد.. صور

أسوان ترى النور في عهد السيسى .. اعتماد 151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة طرق رئيسية وداخلية .. وتنفيذ 3 محاور على نهر النيل .. صور

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. حكاية امرأة تدرس الكيمياء وتعمل بصالون

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

أنا عارف الأبحاث بتتباع بكام.. واتفصلت من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. أبرز تصريحات وزير التعليم

مشوار الصعود لـ الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام كوكاكولا

أهم الأخبار.. إجراءات حكومية جديدة بشأن كورونا.. شتائم واتهامات متبادلة بين محمد علي والإخوان.. وتفاصيل مفاوضات الأهلي وبيراميدز لـ ضم محمد إبراهيم

تعرف على أول سيارة رئاسية من مرسيدس فى التاريخ

AdvertisementS

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

الدولار يسجل 15.7 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 3 من أفراد عائلته.. طفل يطلق النار على نفسه في أمريكا

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن