أسوان على طريق التنمية.. تنفيذ 3 كبارى على نهر النيل.. والبدء فى ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.. فيديو وصور

محافظة أسوان عروس الجنوب تسير بخطى ثابتة على طريق التنمية من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التى تصب فى مصلحة المواطنين وتحقيق الصالح العام، لتعود هذه المحافظة العريقة لسابق عهدها ومكانتها الحضارية والجمالية المعهودة.









وفى هذا الإطار، يلقي "صدى البلد " فى السطور التالية الضوء على أبرز المشروعات الجارى تنفيذها على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، والتى تتمثل فى أحد قطاعات التنمية وهو قطاع الطرق والنقل، والذى يأتى الاهتمام بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق شرايين تنموية جديدة.









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وتشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع الحيوى، والتى تتمثل فى إنشاء 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل، بجانب البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لأول مرة فى التاريخ.









البداية من ناحية الجنوب، حيث يجرى حالياً العمل على قدم وساق لإنشاء محور وكوبرى خزان أسوان الحر بتكلفة 1,6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من 2 كبارى رئيسية، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية بالرابخ.









وتسير عدسة "صدى البلد" شمالاً لتصل إلى مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، حيث إن هناك سباقا مع الزمن لاستكمال تنفيذ الأعمال الجارية فى المرحلة الأولى بتكلفة 540 مليون جنيه وبطول 90 كم بدءًا من أسوان وحتى وصلة الغنيمية بمركز إدفو، حيث شهدت هذه المرحلة شق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد.









ويساهم مشروع الازدواج الحيوى فى تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية، لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية.









ونستكمل رحلتنا على الطريق الصحراوى الغربى لنصل إلى مشروع محور كوبرى دراو الجديد، والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة بإجمالى تكلفة 1,356 مليار جنيه وبطول 17 كم، ويتكون من 7 كبارى و3 أنفاق ومشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى.









ونصل أخيراً وليس آخراً مشروع محور وكوبرى كلابشة الحر بتكلفة 1,024 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، حيث يصل طوله إلى 23 كم وعرضه إلى 21 مترا (2 حارة مرورية بكل اتجاه)، والمحور التنموى الجديد الذى سيتم افتتاحه قريبًا يشمل 9 كبارى منها 5 كبارى رئيسية، بجانب 4 كبارى أخرى و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية.







