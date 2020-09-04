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محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال محور كوبرى كلابشة الجديد.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محور كوبرى كلابشة العلوى على النيل الذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95 % تمهيدًا لإفتتاحه خلال الفترة القادمة حيث رافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى  .

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

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ولفت المحافظ إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرض 29 متر بواقع  3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية كوبرى على النيل وكوبرى الطريق الصحراوي الغربى ، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق) ، بجانب محور دراو الحر والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بطول 17 كم .

وأوضح أشرف عطية بأن المحور الثالث يتمثل فى محور وكوبرى كلابشة الجديد الذى يصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر فى إتجاهين بعرض 7,5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كبارى و 5 أنفاق ، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية .

مقدمًا شكره للجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية .
محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال محور كوبرى كلابشة الجديد.. صور
محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال محور كوبرى كلابشة الجديد.. صور
محافظ أسوان يكلف بمتابعة أعمال محور كوبرى كلابشة الجديد.. صور
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