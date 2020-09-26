بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. افتتاح أول محطة شمسية بفندق 5 نجوم بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان للمشاركة فى فعاليات تدشين أول محطة شمسية داخل أحد أكبر الفنادق ذات الخمس نجوم التابعة للشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية وذلك بحضور اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمهندس محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذه لتصميم وتركيب المحطة ، بجانب الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى ممثلى الكيانات السياحية المختلفة .
وفى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية بهذه المبادرة الرائدة داخل أحد الصروح الفندقية المتميزة بأسوان ، متمنيًا أن يتم تعميمها فى باقى المنشآت الفندقية على مستوى المحافظة مما سيساهم فى توفير الطاقة النظيفة .
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وأكد المحافظ على أن تدشين هذه المحطة الشمسية سيضاف لسجلات عاصمة الشمس والطاقة النظيفة بعد إنطلاق أكبر مشروع عالمى للطاقة الشمسية على أرضها بالتشغيل الفعلى لـ 32 محطة شمسية تنتج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى ، ومخطط أن تصل إلى 40 محطة شمسية بطاقة 2050 ميجا وات مستقبليًا بما يعادل إنتاج السد العالى .
ولفت أشرف عطية إلى أنه بالتوازى ستنطلق قريبًا مشروعات الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو وهو الذى يتواكب مع وجود العديد من المشروعات الزراعية التى تقوم حاليًا على الطاقة الشمسية ، بجانب بعض المبانى الخدمية بالمؤسسات الحكومية ومنها مبنى ديوان عام المحافظة.
وفى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية بهذه المبادرة الرائدة داخل أحد الصروح الفندقية المتميزة بأسوان ، متمنيًا أن يتم تعميمها فى باقى المنشآت الفندقية على مستوى المحافظة مما سيساهم فى توفير الطاقة النظيفة .
وأقرأ أيضًا :
أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ينير بلاد الذهب .. بنبنان بأسوان يوازي 20% من مساحة واشنطن .. يضم 32 محطة سيصل إنتاجها إلى 2050 ميجا وات متجاوزا السد العالي
وأكد المحافظ على أن تدشين هذه المحطة الشمسية سيضاف لسجلات عاصمة الشمس والطاقة النظيفة بعد إنطلاق أكبر مشروع عالمى للطاقة الشمسية على أرضها بالتشغيل الفعلى لـ 32 محطة شمسية تنتج 1650 ميجا وات كمرحلة أولى ، ومخطط أن تصل إلى 40 محطة شمسية بطاقة 2050 ميجا وات مستقبليًا بما يعادل إنتاج السد العالى .
ولفت أشرف عطية إلى أنه بالتوازى ستنطلق قريبًا مشروعات الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو وهو الذى يتواكب مع وجود العديد من المشروعات الزراعية التى تقوم حاليًا على الطاقة الشمسية ، بجانب بعض المبانى الخدمية بالمؤسسات الحكومية ومنها مبنى ديوان عام المحافظة.
من جانبه أشار المهندس محمد قاسم إلى أن المحطة الشمسية الجديدة تكلف إنشاؤها 3,7 مليون جنيه و تقع على مساحة 720 م2 ، وبإرتفاع هيكلى معدنى بطول 2,7 متر ، وأيضًا مساحة السخانات الشمسية تصل إلى 530 م2 بسعة تخزين 40 م2 ، مع وجود 2 خزان معزول حراريًا يحافظ على درجة المياه ما بين 55 و 60 درجة مئوية ، موضحًا بأن المشروع سيساهم في توفير 190 ألف لتر سولار سنويًا للفندق ، بالإضافة إلى تقليل إنبعاث ثانى أكسيد الكربون .