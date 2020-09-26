بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. افتتاح أول محطة شمسية بفندق 5 نجوم بأسوان

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من جانبه أشار المهندس محمد قاسم إلى أن المحطة الشمسية الجديدة تكلف إنشاؤها 3,7 مليون جنيه و تقع على مساحة 720 م2 ، وبإرتفاع هيكلى معدنى بطول 2,7 متر ، وأيضًا مساحة السخانات الشمسية تصل إلى 530 م2 بسعة تخزين 40 م2 ، مع وجود 2 خزان معزول حراريًا يحافظ على درجة المياه ما بين 55 و 60 درجة مئوية ، موضحًا بأن المشروع سيساهم في توفير 190 ألف لتر سولار سنويًا للفندق ، بالإضافة إلى تقليل إنبعاث ثانى أكسيد الكربون .

