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رياضة

علي أبو جريشة: منزعج من الانتقادات الموجهة للإسماعيلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:26 م
علي أبو جريشة
علي أبو جريشة
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إسراء أشرف
طالب علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، بضرورة التوقف حاليا عن انتقاد الفريق، مع مساندة اللاعبين في المرحلة الصعبة الحالية التي يمر بها النادي.


وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مبادرة نجوم الإسماعيلي من أجل الهدوء خصوصا في وجود لاعبين صغار السن، الأجواء متوترة حاليا، والجماهير لا تلتمس الأعذار، الأمور تغيرت تماما، لدينا مجموعة لاعبين مصابين".


وأضاف:" باهر المحمدي غائب عن الإسماعيلي منذ فترة طويلة، وضغط المباريات في منتهي الخطورة، ولاعبين كثيرين يعانون من الإصابات، وحتي لاعبي المنتخبات يعانون بشدة، بالإضافة إلى مباريات الكأس التي سيتم لعبها".


وواصل علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق: "هناك أندية لديها إمكانيات كبيرة ولديها بدائل عديدة، ولكن هناك فرق كثيرة تعاني بشدة، والإسماعيلي لم يتعاقد مع لاعبين مميزين، تم بيع أيضا بعض العناصر من أجل الصرف على الفريق".


وزاد: "الإسماعيلي يعاني من أزمات فنية عديدة، والخط الخلفي في الفريق يعاني من الإصابات".


وأكمل: "يجب التقليل من عملية النقد، من أجل المحافظة على تركيز اللاعبين، في الوقت الحالي، يجب أن يتم فرض حالة من الهدوء، وتقليل التوتر بالنسبة للفريق، يجب مساندة الفريق من أجل عبور الكبوة الحالية".


ووجه أبوجريشة نصائح لإدارة الإسماعيلي، وقال:" يجب التعاقد مع نوعية لاعبين تتماشي مع أداء الفريق، يجب انتقاء عناصر جيدة، ولابد أن يكون هناك لجنة كرة متخصصة".


وأردف: "عملية جلب اللاعبين أو الاستغناء عنهم لم تكن عملية فنية، هناك عناصر رحلت في ظل الحاجة إليها، ولم يكن هناك بدائل رحل لاعبين مميزين مثل باهر المحمدي وريتشارد بافور وغيرهم، لابد أن يكون هناك رأي فني في ملف الصفقات الجديدة".


واستطرد:"يجب أن يبذل اللاعبين قصارى جهدهم، وأتمنى أن يحقق الفريق نتيجة طيبة في لقاء اليوم".
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