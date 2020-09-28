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محافظات

نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:05 م
نائب محافظ بورسعيد
نائب محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، برفقة المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأثنين، بعض المصانع بالمنطقة الصناعية خلال جولة داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ( مجمع ال ٥٤ مصنع ) .

وشملت الجولة تفقد  مصنع إيدج للملابس الجاهزة  ، ومصنع داك لإنتاج الأحذية،  وذلك لمتابعة سير العمل بداخلهما، ورافقهما خلال الجولة المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وخلال الجولة، تم التعرف على مراحل العمل والإنتاج ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع المذكورة، حيث يمثل مجمع الـ٥٤ مصنع  جنوب بورسعيد إضافة للكيانات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.


وأشاد رئيس اتحاد الصناعات  المصرية ، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى محافظة بورسعيد ، مؤكدا أنه يعتبر تجربة رائدة للمحافظة تفتح المجال أمام الشباب للاستثمار وإقامة كيانات صناعية تدعم الاقتصاد المصرى ، وتساهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى بالمحافظة.
نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية
نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية
نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية
نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية
نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية
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