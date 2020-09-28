نائب محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الصناعات يتفقدان مصانع إيدج وداك بالمنطقة الصناعية

وخلال الجولة، تم التعرف على مراحل العمل والإنتاج ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع المذكورة، حيث يمثل مجمع الـ٥٤ مصنع جنوب بورسعيد إضافة للكيانات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.





وشملت الجولة تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة ، ومصنع داك لإنتاج الأحذية، وذلك لمتابعة سير العمل بداخلهما، ورافقهما خلال الجولة المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.وأشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى محافظة بورسعيد ، مؤكدا أنه يعتبر تجربة رائدة للمحافظة تفتح المجال أمام الشباب للاستثمار وإقامة كيانات صناعية تدعم الاقتصاد المصرى ، وتساهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى بالمحافظة.