بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الأثنين، 5 مرشحين محتملين من القوائم النهائية لأسماء المرشحين، وذلك لأسباب مختلفة.





وشملت قائمة المستبعدين عن الدائرة الأولى كل من: إبراهيم عبدالقادر، ومحمود سمير الفقي، وخالد علي الألفي، وحنان ابراهيم شبارة، بينما استبعدت اللجنة مرشحا وحيدا بالدائرة الثانية وهو: جمال يحيي محمود.









وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان أخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولي تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".



