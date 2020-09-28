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محافظات

بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الأثنين، 5 مرشحين محتملين من القوائم النهائية لأسماء المرشحين، وذلك لأسباب مختلفة. 

وشملت قائمة المستبعدين عن الدائرة الأولى كل من: إبراهيم عبدالقادر، ومحمود سمير الفقي، وخالد علي الألفي، وحنان ابراهيم شبارة، بينما استبعدت اللجنة مرشحا وحيدا بالدائرة الثانية وهو: جمال يحيي محمود. 


وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان أخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولي تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".

وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى الانتخابات فيها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.
بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات مجلس النواب في بورسعيد
بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات مجلس النواب في بورسعيد
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