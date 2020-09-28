بالأسماء.. استبعاد 5 مرشحين من انتخابات مجلس النواب في بورسعيد

استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الأثنين، 5 مرشحين محتملين من القوائم النهائية لأسماء المرشحين، وذلك لأسباب مختلفة.
وشملت قائمة المستبعدين عن الدائرة الأولى كل من: إبراهيم عبدالقادر، ومحمود سمير الفقي، وخالد علي الألفي، وحنان ابراهيم شبارة، بينما استبعدت اللجنة مرشحا وحيدا بالدائرة الثانية وهو: جمال يحيي محمود.
وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدان للقائمة، واثنان أخران للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولي تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".
وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تجرى الانتخابات فيها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.