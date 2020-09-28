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اقتصاد

12.3 مليون خسائر راكتا خلال شهرين.. والشركة توضح السبب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:01 م
راكتا لصناعة الورق
راكتا لصناعة الورق
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علياء فوزى
أعلن مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن تحقيق خسائر بلغت 12.3 مليون جنيه، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري (2020-2021) .

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 4.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت خلال العام المالي الماضي صافي خسائر بلغ 124.64 مليون جنيه، مقابل 123.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

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 وتراجعت إيرادات الشركة السنوية لتسجل 26.09 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 138.62 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت راكتا الانخفاض الشديد في حجم الإنتاج والمبيعات خلال العام المالي الماضي، إلى الركود الذي أصاب سوق الورق، وأثّر على العديد من الشركات بسبب غزو السوق بالورق المستورد وبأسعار متدنية وبجودة أفضل، ما أدى الشركة إلى قيامها بخفض في أسعار بيع أصناف الورق الكرتون.

وأضافت أنها تعاني من تكاليف إنتاجها المرتفع بسبب الاستهلاكات المتضاعفة للخامات والغاز والكهرباء نتيجة تقادم الآلات والمعدات، ما أدى إلى مزيد من الخسائر وازدياد عجز السيولة النقدية وعدم إمكانية سداد المستحقات من الجهات السيادية، ما أدى إلى قطع الكهرباء عدة مرات عن الشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اعلنت أنها بصدد اجراء دراسة تطوير تشمل تحديد مصروفات التجديد والتطوير وأسعار الآلات والمعدات هيكلة العمالة ووضع جدول زمنى لتحول راكتا من الخسارة الى الربحية فى مدة لا تزيد عن عامين.
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