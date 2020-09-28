بشرى سارة.. مجلس الوزراء: أيام قليلة وتعود حركة البناء بالكامل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إ ن المهندس مصطفي مدبولي ا جتمع بالمحافظين؛ لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لإعادة البناء جزئيا ؛ مشيرا إلى أن كل من كان صادر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «اعتبارا من صباح باكر سوف يتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع»، منوها بأن تراخيص البناء الجديدة متوقفة لن يتم إصدار رخص جديدة في الوقت الحالي.





وأشار نادر إلى أن قرار رئيس الوزارء اليوم يخص الرخص التي كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ لافتا إلى أن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط.





وأكد أنه خلال أيام قليلة سوف تعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة؛ قائلا: «لجنة الاشتراطات سوف تجميع برئيس الوزراء وسوف يتم عرض الاشتراطات الجديدة، وسوف يتم إقرارها وتنفيذها».