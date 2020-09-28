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عبد الحكيم عبد الناصر: سد النهضة مؤامرة على مصر.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:02 م
عبد الحكيم عبد الناصر
عبد الحكيم عبد الناصر
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم جمال عبد الناصر، إن الإخوان الإرهابية هاجمت والده أثناء تشيد السد العالي؛ موضحا أنه يؤمن الان احتياجات مصر المائية لحين انتهاء مؤامرة سد النهضة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: أنه يسير وهو مرفوع الرأس لأنه نجل الزعيم جمال عبد الناصر، لافتا أن الشعب المصري يرفع صورة والده في كل الاحتفالات أي ان كانت. 

وأثنى عبد الحكيم على المشروعات القومية التي تجري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتفوق المصري في الطرق والكباري وإنجاز المشروعات في مجال الطاقة وتحول مصر لمركز عالمي للطاقة.

وتابع عبد الحكيم: « الإخوان يشوفوا صورة الرئيس السيسي أو الراحل جمال عبد الناصر يركبهم ميت عفريت لأنه قضى على مخططهم».
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