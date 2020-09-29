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محافظات

بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:19 ص
بني سويف تشهد سخونة
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب
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محمد عبدالحليم
بدأت حرب الانتخابات تشتعل في دوائر محافظة بني سويف الأربعة ، خاصة  بعد اختيار محافظة بنى سويف فى المرحلة الأولى للانتخابات التي ستعقد يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

حيث تضم الدائرة الأولى بندر ومركز بني سويف ،وتضم الدائرة الثانية بندر ومركز إهناسيا ،وتضم الدائرة الثالثة مركزي ناصر والواسطي شمال المحافظة ،أما الدائرة الرابعة والتي تضم ثلاثة مراكز جنوب المحافظة وهي الفشن وببا وسمسطا. 

ففي الدائرة الرابعة والتي تشهد سخونة وتنافس قوي  ومرشحها  طه أبو الناظر، مرشح  الفردي لحزب مستقبل وطن  والذي يحظي بقبول شعبي وجماهيري والذي  بدأ في الإعداد للترشح منذ  الانتخابات الماضية وسعي أبو الناظر لكسب وعطف أهالي الدائرة من خلال تواجده الدائم والمستمر وحل مشاكلهم وتقديم  العديد من المساعدات المادية والعينية والمساهمة في  تجميل مدينة الفشن  ، كما استعان الناظر بجميع طوائف الشعب في حملته الإنتخابية حيث يتصدر المشهد الشباب والشيوخ على السواء والذين ينظمون مسيرات  حاشدة  جابت قري ومراكز الدائرة .

ويأتي في مقدمة المرشحين النائب السابق حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة  ابن مركز سمسطا  والذي يحظى بشعبية جارفة ومعروف لدى كل أبناء المحافظة.

كما يأتي في مقدمة مرشحي مركز ببا احمد علي عباس نجل النائب السابق علي عباس والذي ترشح علي مقعد الفردي ممثلا لحزب الشعب الجمهوري علي الرغم من كونه عضوا بمستقبل وطن  فهل تشهد الدائرة مفاجات من المستقلين ؟ سواء في ببا وسمسطا والفشن. 

وأغلقت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، السبت الماضي، في اليوم الأخير لتلقّي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

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وتقدم 103 من المرشحين إلى انتخابات مجلس النواب بواقع 27 مرشحًا بالدّائرة الأولى بندر ومركز بنى سويف التي خٌصص لها مقعدين، و37 مرشحًا بالدائرة الثانية ناصر والواسطى التي خصّص لها مقعدين، و8 مرشحين بالدائرة الثالثة إهناسيا التي خُصص لها مقعد واحد، و٣١ مرشّحًا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وخصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرّها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصّص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد.
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة
بني سويف تشهد سخونة في انتخابات النواب على مستوى الدوائر الأربعة
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