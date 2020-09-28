الأول من نوعه عربيا وإفريقيا .. تعرف على برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية المقدم من علوم حلوان

طرحت كلية العلوم بجامعة حلوان برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بنظام الساعات المعتمدة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية ، ويعد هذا البرنامج هو الاول من نوعه على مستوى افريقيا والدول العربية.

وتعد الفيزياء الطبية هى أحد فروع الفيزياء التطبيقية، والتى تطبق فيها الفيزياء فى المجال الطبى، ويقوم الفيزيائيون بدور فعال فى تشخيص كثير من الأمراض، حيث تتطلب أجهزة التشخيص الطبية ووجود فيزيائي طبي، فهو يعمل على أن تكون الأجهزة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.





اقرأ ايضًا .. كل ما تريد معرفته عن برنامج الصيدلة الإكلينيكية .. المصروفات وخطوات التقديم





ويسعى البرنامج الى تفعيل الدور البحثى والتقني لدى الفيزيائي الطبى فى مستشفيات جامعات مصر وغيرها من المراكز المتخصصة، من خلال الدراسة الأكاديمية الفيزياء الطبية التطبيقية وربطها ربطا مباشرا باحتياجات سوق العمل.





"صدى البلد " يقدم مزيدا من المعلومات عن البرنامج وعن الشروط المطلوبة القيد بالبرنامج، وعلى ما يحصل عليه الخريج من البرنامج.

شروط القيد في البرنامج :

* أن يكون الطالب حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص الفيزياء أو فيزياء حيوية بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو أى جامعة معادلة لها ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.





* أما عن الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس تخصص الفيزياء يجوز لمجلس قسم الفيزياء بعد موافقة مجلس الكلية فرض دراسة مقررات تكميلية من مرحلة البكالوريوس (شعبة الفيزياء الحيوية الطبية ) على الطالب بحيث لا يزيد عددها عن خمس مقررات ولا تدخل التقديرات التى يحصل عليها الطالب على حساب المعدل التراكمي له .

اقرأ ايضًا .. وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية: الثروة البشرية أعظم كنز