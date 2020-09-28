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السكة الحديد تكشف حقيقة فرض رسوم على الحقائب والمتعلقات الشخصية في القطارات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:01 م
سكة حديد
سكة حديد
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن التصريحات المنشورة حول فرض رسوم مالية على متعلقات الركاب أسيء فهمها؛ مرددا: «متعلقات ركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المتعلقات الشخصية لركاب السكة الحديد لن يفرض عليها رسوم مهما كان وزنها؛ منوها بان البعض يعمل في التجارة ويقوم بنقل بضائع وسوف يتم دفع رسوم عليها .

وأشار رسلان، أن القطار لنقل الركاب ويسئ إليه نقل اجولة البضائع؛ مما يجعلنا نفرض رسوم على تلك المنقولات للتقليل منها.

وأوضح رسلان، أنه سيتم حساب الرسوم الخاصة بنقل البضائع حسب وزرنها وحسب المسافة؛ قائلا: « الطرود سيتم فرض رسوم عليها لكل من يتجاوز وزنه 12 كيلو». 

واستطرد رسلان: « مسئول القطار سوف يقوم بوضع الطرد في اماكن مخصصة له في القطار بعد حسابه بالوزن والمسافة». 
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