نمبر وان الدراما.. محمد رمضان: قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر

قال الفنان محمد رمضان ، إنه لا يلتفت إلى أحد سوى الذي يتابع كل أعماله، مضيفا "أهتم بـ هدفي وخطواتي المستقبلية فقط". جمهوره





وأضاف محمد رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " توثيق النجاح شيء في غاية الأهمية وأضعه تحت بند التسويق".





وتابع محمد رمضان "قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر، ولدي أكثر من 11 مليون مشترك و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل"، مضيفا "أ نا رقم واحد في الدراما، وأعد جمهوري بأفلام عالمية".





وتابع محمد رمضان "مكمل في اتجاه إنتاج الأغاني وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".





وأكمل محمد رمضان "حفلاتي في مصر والوطن العربي وحققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات افى السعودية وفي المغرب".



