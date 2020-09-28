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توك شو

نمبر وان الدراما.. محمد رمضان: قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:55 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
قال الفنان محمد رمضان، إنه لا يلتفت إلى أحد سوى جمهوره الذي يتابع كل أعماله، مضيفا "أهتم بـ هدفي وخطواتي المستقبلية فقط".

وأضاف محمد رمضان، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "توثيق النجاح شيء في غاية الأهمية وأضعه تحت بند التسويق".

وتابع محمد رمضان "قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر، ولدي أكثر من 11 مليون مشترك و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل"، مضيفا "أنا رقم واحد في الدراما، وأعد جمهوري بأفلام عالمية".

وتابع محمد رمضان "مكمل في اتجاه إنتاج الأغاني وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".

وأكمل محمد رمضان "حفلاتي في مصر والوطن العربي وحققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات افى السعودية وفي المغرب".

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