AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائد المصري يطلب العفو عن أحمد ياسر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد أحمد مسعود، حارس المصري البورسعيدي، أن فوز الفريق اليوم الإثنين، على حساب أسوان، جاء نتيجة الأداء الرجولي والروح العالية لدى اللاعبين. 


وقال مسعود، في تصريح عقب اللقاء، إن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على عودة المصري لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.


وأضاف: "سوف نغلق صفحة مباراة أسوان ونستعد لملاقاة الزمالك يوم الخميس المقبل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".


من جهته، أعرب عمرو موسى، قائد المصري، عن سعادته بالفوز على أسوان، مؤكدا أنه "جاء في توقيت مهم".


وطالب موسى، جماهير المصري أن تسامح أحمد ياسر، مهاجم الفريق، عما بدر منه من خطأ غير مقصود خلال مباراة الفريق السابقة أمام الإنتاج الحربي، والتي تسببت في هدف التعادل.


وأتم: "تعاهدنا جميعا على بذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الانتصارات، لعودة المصري لمكانه الطبيعي في جدول الدوري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الايجيبشن ليج | اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك وإجراءات رادعة ضد كورونا

حارس مرمى الفريق: مش هلعب للمصري تاني حتى لو اعتزلت الكرة

لن نتوجه للملعب.. مجلس المصري يكشف أسباب عدم خوض مباراة الإسماعيلي فى الدورى

رئيس نادى أسوان يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

أحمد عيد: مباراة الزمالك وإنبي صعبة ولاعبو الأبيض كانوا على قدر المسئولية

أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الجونة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال على الهواء

بشرى سارة.. مجلس الوزراء: أيام قليلة وتعود حركة البناء بالكامل

مصير الحاصل على رخصة بناء لأكثر من 4 أدوار؟.. الحكومة تحسم الجدل.. فيديو

أحمد موسى يبحث عن سيدة على الهواء ويناشد من يعرفها

مدبولي : استئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص البناء حتى 4 أدوار

بعد رحيل فايلر .. جاريدو يثير الجدل بمغازلة الأهلي على تويتر

AdvertisementS

الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية.. لهذا السبب | شاهد

الأهلي يعلن رحيل فايلر واسم المدرب الجديد الخميس المقبل

خاص.. سيناريو الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي وفايلر.. والخطيب يستقر على رحيله

الجونة يكشف حقيقة تعرض أحمد ياسر ريان لحادث وانقلاب سيارته

مصادر: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الأقرب لقيادة الأهلي خلفا لـ فايلر

خاص | حقيقة مطالبة الأهلي بعودة ناصر ماهر وصلاح محسن من سموحة .. فرج عامر يجيب

بعد رحيل فايلر .. جاريدو يثير الجدل بمغازلة الأهلي على تويتر

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

حقيقة تفاوض الأهلي مع رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق خلفًا لـ فايلر

أخبار الرياضة| نادر شوقي يستفز الزمالك.. الأهلي يودع فايلر.. وكواليس مفاوضات بيراميدز مع معلول

أخبار الأهلي| جاريدو يثير الجدل بعد رحيل فايلر.. وإعلان اسم المدرب الجديد الخميس المقبل

75 دقيقة.. ليفربول يحافظ على تقدمه وأرسنال يحاول التعادل على استحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الـ 50.. تعرف على سيارات الزعيم جمال عبدالناصر.. صور

نقل الفنان سيد الفيومى إلى قصر العيني الفرنساوي بعد تعرضه لوعكة صحية .. شاهد

بعد تأجيله 5 أشهر .. افتتاح معرض بكين الدولي للسيارات .. صور