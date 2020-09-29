AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى فتحي مش هيشوف ملعب.. ميدو يكشف كيف يفكر باتشيكو في مواجهة الرجاء المغربي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:35 ص
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الجديد على المستوى الدفاعي منظم للغاية ويمكنه تحقيق النجاحات مع الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار:"من الممكن أن يلعب باتشيكو ضد الرجاء برباعي في وسط الملعب وهم ساسي وطارق حامد وزيزو ومحمد حسن".

وقال ساخرا: "وسط أسلوب باتشيكو الدفاعي؛ مصطفى فتحي مش هيشوف الملعب".

وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يكون لأوناجم دورا مميزا مع باتشيكو خاصة أن أوناجم يدافع بالشكل الأمثل".

ووقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وجاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باتشيكو أفضل من فيريرا لتدريب الزمالك .. ميدو يوضح الفرق بينهما

ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

أحمد عيد عبد الملك: فيريرا أو باتشيكو الأنسب لقيادة الزمالك

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

دوري أبطال إفريقيا وإرهاق اللاعبين تحديات تواجه باتشيكو فى مهمته مع الزمالك

باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك

ترشيحاتنا

ليس لها مثيل..عاصفة رملية تخفي معالم مدينة ساحلية

هاني حتحوت يكشف عن البديل المحتمل لـ فايلر بـ الأهلي

أشرف زكي يمنع التصوير ومرض لطفي لبيب .. لقطات من عزاء المنتصر بالله .. شاهد

أحمد عفيفي يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن قرب رحيل أمير مرتضى

الحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط رغم أنه لم يرتكب ذنبًا

فورين بوليسي: الهدف من وراء بناء سد النهضة سياسي وليس اقتصاديا كما تدعي إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور