AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عفيفي لـ أحمد ياسر ريان: مش هتكرر تجربة حسين الشحات مع جمهور الأهلي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
Advertisements
ياسمين تيسير
انتقد المحلل الكروي أحمد عفيفي، أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة بسبب محاولته التقرب لجمهور الأهلي من خلال خلق الأزمات مع جماهير الزمالك.

وقال عفيفي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعض اللاعبين يحاولون التقرب للجمهور بخلق أزمات مع المنافس".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان لن يكرر تجربة حسين الشحات مع جمهور الأهلي إلا بالتألق في الملعب وليس خلق الأزمات مع جمهور الزمالك".

وختم حديثه قائلا: "ما حدث من حسين الشحات لن يتكرر مع أحمد ياسر ريان، سيعود للأهلي عندما يتألق في الملعب فقط"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نورتني.. أحمد حسام ميدو يعلق على ظهور الحضري معه في «أوضة اللبس»

ميدو: رمضان صبحي مغلطش في حق الأهلي

ميدو: انتظروني محللًا للقمة ١٢٠ عبر قناة النهار

ميدو: محدش يقدر يوقع بيني وبين جمهور الزمالك

ميدو يتألق في كواليس برنامج أوضة اللبس

أحمد عفيفي: تغيير فكر الإدارة وراء استقرار الزمالك

ترشيحاتنا

تسيل كالدماء.. نهر من الخمر بعد انفجار خزان يحتوي على 50 ألف لتر نبيذ ..فيديو

بشرى سارة.. مجلس الوزراء: أيام قليلة وتعود حركة البناء بالكامل

برقم موبايل يكون شغال .. مجلس الوزراء يعلن تفاصيل الحصول على منحة الـ 500 جنيه حتى نهاية العام

الجونة يكشف حقيقة تعرض أحمد ياسر ريان لحادث وانقلاب سيارته

استمر 4 ساعات .. حريق هائل يلتهم 100 طن دخان ومعسل في الدقهلية

محمد رمضان: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان "ضايقني"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

رسميا .. الكشف عن Q5 سبورتباك 2021 الكروس اوفر كوبيه.. صور