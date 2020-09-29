عفيفي لـ أحمد ياسر ريان: مش هتكرر تجربة حسين الشحات مع جمهور الأهلي

انتقد المحلل الكروي أحمد عفيفي، أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة بسبب محاولته التقرب لجمهور الأهلي من خلال خلق الأزمات مع جماهير الزمالك.





وقال عفيفي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بعض اللاعبين يحاولون التقرب للجمهور بخلق أزمات مع المنافس".





وأضاف: "أحمد ياسر ريان لن يكرر تجربة حسين الشحات مع جمهور الأهلي إلا بالتألق في الملعب وليس خلق الأزمات مع جمهور الزمالك".





وختم حديثه قائلا: "ما حدث من حسين الشحات لن يتكرر مع أحمد ياسر ريان، سيعود للأهلي عندما يتألق في الملعب فقط"