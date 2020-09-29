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رياضة

اللهم ارحم من فقده يؤلم.. أيمن أشرف يحيي ذكرى وفاة والدته

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
ايمن أشرف
ايمن أشرف
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مصطفى كرم
احيا ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي الذكرى الثانوية لوفاة والدته. 

ونشر ايمن اشرف صورة قديمة له مع والدته، وعلق عليها: "يارب ارحم من فقدته العين، فقده المكان، افتقده القلب كثيرًا .اللهم ارحم من فقده يؤلم، وفراقه لا يطاق، طاب منامكم الطويل، ورحم الله جسدكم، اذكروا فقيدتي بدعوه، الذكرى الثانويه الرابعه". 

وتعقد إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عاجلًا صباح يوم الخميس المقبل، للإعلان عن رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم، بشكل نهائي.

وحدد النادي الأهلي يوم الخميس  موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه فايلر من البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وسيشهد الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا.


ويصل المدرب الجديد لفريق الأهلي، إلى القاهرة، يوم الأربعاء؛ بعد أن تم التوصل معه إلى اتفاق مبدئي لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.
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