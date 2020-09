اللهم ارحم من فقده يؤلم.. أيمن أشرف يحيي ذكرى وفاة والدته

View this post on Instagram

يارب. ارحم من فقدته العين فقده المكان افتقده القلب كثيراً .اللهم ارحم من فقده يؤلم وفراقه لا يطاق. طاب منامكم الطويل ورحم الله جسدكم. اذكروا فقيدتي بدعوه. الذكرى الثانويه الرابعه .