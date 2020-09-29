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رياضة

سر فتح الهلال السعودي الباب أمام رحيل عمر خربين إلى الزمالك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
خربين
خربين
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي اليوم، الثلاثاء، سر ترحيب نادي الهلال السعودي، برحيل الدولي السوري عمر خربين نجم الفريق، إلى صفوف الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الهلال منحت نظيرتها في الزمالك الضوء الأخضر للتفاوض مع خربين، بعد تلقيها عرضًا من الأبيض، يطلب فيه خدمات اللاعب، الذي تبقَّى في عقده عام واحد.

وجاء ذلك بناءً على رغبة الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، الذي لا يمانع في انتقال اللاعب السوري، مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بدلًا منه في خانة أخرى، حسب تقرير الصحيفة.

وكان الهلال وقع عقدًا احترافيًّا مع خربين صيف 2017، لمدة 4 مواسم، تبقى منه عام واحد، وقدم اللاعب مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي، وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا.

وأشارت "الرياضية" إلى أن خربين غاب كثيرًا في الموسمين الأخيرين، وأصبح يلازم مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.
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