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رياضة

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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إسراء أشرف
اتفقت إدارة نادي الاتفاق السعودي، مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق، حسب صحيفة الرياضية.

وأكدت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن إدارة الاتفاق أعطت نظيرتها في الأهلي مهلة حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو.

وأوضحت "الرياضية"، أن إدارة الأهلي رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب.

وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017، قادمًا من لدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.

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