الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

اتفقت إدارة نادي الاتفاق السعودي، مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق، حسب صحيفة الرياضية.





وأكدت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن إدارة الاتفاق أعطت نظيرتها في الأهلي مهلة حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو.





