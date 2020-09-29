الكواليس كتيرة.. شوبير: رحيل فايلر رسميا عن الأهلي الخميس المقبل

أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماما وسيرحل، يوم الخميس ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".
وأضاف: "انتظر مباراة الأهلى غدا أمام الترسانة وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".
وحددت إدارة النادي الأهلي الخميس المقبل موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.
كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.