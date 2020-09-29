الكواليس كتيرة.. شوبير: رحيل فايلر رسميا عن الأهلي الخميس المقبل

أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماما وسيرحل، يوم الخميس ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".



وأضاف: "انتظر مباراة الأهلى غدا أمام الترسانة وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".



