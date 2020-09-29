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رياضة

الكواليس كتيرة.. شوبير: رحيل فايلر رسميا عن الأهلي الخميس المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلواني
أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب مباراة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، في بطولة كأس مصر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأمور بالنسبة لفايلر انتهت تماما وسيرحل، يوم الخميس ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأهلي وسيتم اتخاذ القرار النهائي الذي أصبح الجميع يعرفه".

وأضاف: "انتظر مباراة الأهلى غدا أمام الترسانة وبعدها سأكشف العديد من الكواليس والأسرار عن انتهاء علاقة فايلر مع الأهلي".

وحددت إدارة النادي الأهلي الخميس المقبل موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري.

 كان محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة، عقد جلسة مع فايلر يوم الاثنين الماضي لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق.
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