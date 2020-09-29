الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الترسانة بكأس مصر

يختتم الفريق الأول للكرة بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات دور الــــ16 لمسابقة كأس مصر.









ويفقد الفريق الأحمر جهود وليد سليمان ورامي ربيعه ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة وأيمن اشرف وعمرو السولية للإيقاف وعلي معلول للسفر إلى بلاده للحصول علي راحة سلبية قبل الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.









ومن المقرر أن تكون مباراة الغد هي الأخيرة للجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.







