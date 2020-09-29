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رياضة

بيراميدز يصطدم بـ الاتحاد في مواجهة قوية بـ الدوري.. الليلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
بيراميدز ضد الاتحاد
بيراميدز ضد الاتحاد
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محمد السعيد
يستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه عبدالله السعيد لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة الزمالك على الوصافة، والحفاظ على فرصه في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح الاتحاد السكندري في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2- 0، في الجولة الماضية.

كانت مباراة الدور الأول بين بيراميدز والاتحاد، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن بـ  38 نقطة.

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، المقاولون العرب مع نادي مصر، وإنبي مع مصر المقاصة.
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