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مع عودة حفلات الزفاف.. عنان محذرا: إصابات كورونا حاليا تنحصر بين الشباب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، إن مصر أحداثها بالنسبة لانتشار كورونا متأخرة عن العالم ، وهو أمر جيد لمتابعة الأمور الخاصة بانتشار كورونا وأخذ الاحتياط والحذر في الخطوات الخاصة بالوقاية في مصر.

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن مصر من خلال متابعتها للأحداث في أوروبا ، استطاعت أن تتجنب خطر الموجة الأولى ، منذ بدأ العام ، من خلال تجهيز مستشفيات العزل ، موضحا أن الإصابات في العالم زادت أكثر من الموجة الأولى، على اعتبار أن أوروبا حاليا في الموجة الثانية .

وأشار إلى أنه حسب تفسير الأطباء أن مع تزدياد الإجراءات الاحترازية ، قلت عدد الاصابات ، ولكن الوفيات مرتبطة بالمستوى الصحي بالبلد ، والقدرة على إنقاذ المريض قبل اشتداد الوباء .

ولفت إلى أنه من الملاحظ عدد الاصابات يزداد بين السن الأقل بين 50 عامت، وهو سن الشباب ، مع عودة حفلات الزفاف والحفلات ، موضحا أن الدراسات تعمل حتى الأن لإثبات أن الفيروس يتضاعف .

وأوضح أن مصر أصبحت مجهزة لأي موجة ثانية ، نظرا لتوافر كافة البروتوكولات العلاجية لكافة مستويات الإصابات ، لافتا إلى أن مصر بدأت في تصنيع لقاحات مبدئية ، للعلاج المبكر .
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