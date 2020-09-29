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أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا، الأربعاء، ليسود طقس حار نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.


ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيفا ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا معتدلا ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.


ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيفا ليلا، والرياح نشطة على شمال الصعيد في بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.


وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

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