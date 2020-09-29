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محافظات

بـ20 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يفتتح مجمع الأمراض المتوطنة ومبنى مديرية الصحة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشاملة بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية  المتكاملة للمواطنين. 

جاء ذلك خلال افتتاحه  مبنى مديرية الصحة الجديدة ومبنى الأمراض المتوطنة بتكلفة 20 مليون جنيه على مساحة 5000 م2  ، ويضم 3 أدوار : دور ارضي (بهو المدخل، مكاتب ومعامل الادارة العامة للامراض المتوطنة، مكاتب شئون العاملين، الارشيف وشئون المقر، السويتش، غرف الكهرباء ).

الدور الاول علوي عبارة عن ( مكتب وكيل والوزارة، العلاقات العامة، مديري العموم، مديري ادارة المستشفيات والطوارئ، المكتب الفني والرقابة الداخلية، ادارة المركز العلاجي والمستشفيات، ومركز المعلومات،  الادارة العامة للشئون المالية والإدارية، التفتيش المالي والاداري والشئون القانونية، المخازن ومراقبة العهد، الادارة الهندسية، قاعة الإجتماعات، غرف الكهرباء).


أما الدور الثاني علوي عبارة عن ( وكيل المديرية، الزمالة، رؤساء القطاعات، التطوير والدعم الفني، مديري الادارات الفنية والوقائية، الرعاية الأساسية، التمريض، التدريب، ادارة الحسابات، ادارة التموين الطبي، اطبائي العلاجية، قاعة الاجتماعات، غرف الكهرباء) .

ووجه المحافظ، خلال الإفتتاح بضرورة حسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية مشيرًا أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي ، لافتًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإستثمار والإسكان بإجمالي تكاليف إستثمارية قدرت بـ 44.5 مليار جنيه .  

رافق المحافظ خلال الإفتتاح ، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، المهندس حازم الإشموني السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد ، العقيد شريف عبد الباري المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، الدكتور حمودة الحزار وكيل مديرية الصحة ، الدكتور هناء عطية مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة وقيادات الصحة.


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https://www.elbalad.news/4511992
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