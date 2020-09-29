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طريقة عمل نجرسكو بالسجق للشيف الشربيني

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:02 م
طريقة عمل نجرسكو
طريقة عمل نجرسكو بالسجق للشيف شربيني
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اسماء محمد
تحتار السيدات فى اختيار الأكلات التى تقوم بإعدادها عند إقامة العزومات فى المنزل فعادة ترغب في تقديم أصناف شهية وغير تقليدية.

نقدم لكم طريقة عمل نجرسكو بالسجق بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سي سفرة.

مقادير نجرسكو بالسجق
مكرونة سباجتي  أو شرايط
سجق شرقي 
فلفل ألوان 
فلفل حار 
لبن دقيق 
كريمة لباني 
مكعب مرق 
بهارات مشكلة 
جبنة موتزاريلا
 زبدة 
بسلة 
مشروم  حسب الرغبة
ملح فلفل 
طريقة تحضير نجرسكو بالسجق
* يشوح البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت على النار
* يضاف الفلفل السجق ويقلب الخليط

لعمل البشاميل:

* تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل

* توضع المكرونة في بايركس ثم توضع الحشوة

* تضاف طبقة أخرى من المكرونة ثم طبقة من البشاميل والجبنة الموتزاريلا

* يضاف والملح والفلفل على النار ويترك الخليط لتمتزج كل المكونات

* تدخل الفرن حتى تمام النضج
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