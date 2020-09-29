تعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلومات العامة للتربية بجامعة القاهرة

تستقبل كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها للالتحاق بها والدراسة ببرامجها الدراسية في مختلف المجالات ، ويوضح "صدى البلد" الاوراق الخاصة بالالتحاق بالدبلومات الموجودة بالكلية :-













الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلوم العامة للتربية (جميع الشعب) :-





- سحب مظروف طلب الالتحاق من الدراسات العليا مقابل المبلغ الذي تحدده الكلية





- أصل شهادة البكالوريوس أو الليسانس وصورة منهما + تقديرات المواد





- أصل شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من المعاهد والجامعات الخاصة





- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي





- عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6





- أصل شهادة الميلاد + صورتان منها





- الموقف من التجنيد





- توقيع الكشف الطبي في مستشفى الطلبة كشرط أساسي للتقديم





- شهادة iCDL لشعبة (التعليم الاليكتروني)





- تقديم أصل وصورتان من إيصال سداد الرسوم بعد اجتياز الاختبارات المقررة





- إحضار الطالب ما يفيد عمله في مدرسة خاصة معتمدة (لمعلمي المدارس الخاصة يومي الجمعة والسبت)





- تقديم تقرير الكفاءة لمكتب التربية المعملية عن عام سابق معتمد من المدرسة والادارة التعليمية التابعة لها وبه الدرجة التي حصل عليها الطالب

جدير بالذكر أن المصروفات لا يوجد بها زياده عن العام الماضي .