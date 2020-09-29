رمزا خليجيا ومدرسة للدبلوماسية.. المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى أمير الكويت

نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.





وجاء فى بيان المجلس الذى نعى فيه قائد الإنسانية وعميدها «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة أمير دولة الكويت ، وانا لله وانا اليه راجعون».





وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان لآل الصباح الكرام و دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا ، بأحر التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، رحمه الله .





وقال الجروان: لقد كان الفقيد – رحمه الله – رمزا خليجيًا وعربيًا نفتخر به جميعًا ومدرسة للدبلوماسية العربية، وقاد بلاده إلى نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، يشهد لها القاصي والداني ، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجزيه خير الجزاء عن شعبه وامته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.