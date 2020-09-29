AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رمزا خليجيا ومدرسة للدبلوماسية.. المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى أمير الكويت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:25 م
رحيل أمير الكويت
رحيل أمير الكويت
Advertisements
مـيـس رضـا
نعى المجلس العالمي للتسامح والسلام وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

وجاء فى بيان المجلس الذى نعى فيه قائد الإنسانية وعميدها «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره  ننعى وفاة أمير دولة الكويت ، وانا لله وانا اليه راجعون». 

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان لآل الصباح الكرام و دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا ، بأحر التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، رحمه الله .

وقال الجروان: لقد كان الفقيد – رحمه الله – رمزا خليجيًا وعربيًا نفتخر به جميعًا ومدرسة للدبلوماسية العربية، وقاد بلاده إلى نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، يشهد لها القاصي والداني ، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجزيه خير الجزاء عن شعبه وامته ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديوان الأميرى الكويتي ينعى أمير البلاد.. فيديو

ملك الأردن ينعي أمير الكويت: كان أخًا وزعيمًا حكيماُ استثنائيًا

رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت.. ويعلن الحداد 3 أيام

عاش مخلصا لقضايا بلاده.. الأعلى للإعلام ينعى أمير الكويت

لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

سعد الحريري ناعيًا أمير الكويت: فقدنا حكيم العرب

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام على وفاة أمير الكويت

هل السجاير تبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح

الصديق المقرب لـ تركى آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإقناع فايلر بالبقاء في الأهلى

أول تعليق لـ تركي آل الشيخ على وفاة أمير الكويت

الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ أعمال تخريبية بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهدف نشر البهجة.. طالبة الهندسة دميانة ميلاد تدمج كلمات الأغاني وإفيهات الأفلام مع رسومات معبرة بالخيوط

أسعار ومواصفات أودي audi q2 في مصر.. صور

عصير طبيعي للوقاية من الصداع النصفى