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برلمان

ناعيا أمير الكويت.. رئيس مجلس النواب: خالص المواساة للشعب الكويتي في فقيد العروبة والإسلام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:31 م
علي عبدالعال رئيس
علي عبدالعال رئيس البرلمان
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فريدة محمد
نعى على عبدالعال رئيس مجلس النواب  وأعضاء المجلس إلى شعب الكويت الشقيق وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ماثلة في الأفئدة والأذهان. 

وأـكد عبد العال، أن شعب مصر الذي تربطه بأشقائه في الكويت وشائج وأواصر القربى التي صنعتها يد الطبيعة وأحكمتها مسيرة التاريخ وكلاتها عناية الله، ليذرف الدمع غاليًا على هذا الرجل الكريم الذي تجلت فيه قيم الخير والتسامح والسلام والذي جاهد من أجل لم الصف العربي ونبذ الفرقة ورأب الصدع، ودعم قضايا أمته العربية والإسلامية.


ذاكرًا بكل الفخر والإعزاز وقفته البطولية من أجل مؤازرة مصر ودعمها ضد ما يحاك لها من مؤامرات ومحاصراتها اقتصاديًا، ذلك إنه وعي بحكمته وبعد بصيرته أن السهام التي توجه إلى العروبة تمر أولًا بصدر مصر، ثم إن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولًا من بين ذراعي مصر.
 
وفى الختام تابع قائلا:" خالص العزاء والمواساة في فقيد العروبة والإسلام، تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، ونسأله تعالى أن ينزله منازل الصديقين والأبرار،"إن لله وإنا إليه راجعون."

جاء ذلك بعد أن أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.
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