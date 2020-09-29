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أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني ناعيا أمير الكويت: خسرنا قائدا عربيا أفنى حياته في خدمة قضيتنا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:36 م
أمير الكويت والرئيس
أمير الكويت والرئيس الفلسطيني
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شيماء مصطفى
نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال عباس في بيان، إن فلسطين خسرت برحيله قائدًا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب القضية الوطنية، والشعب الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف أن فقدان هذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من التاريخ هو خسارة كبيرة، مؤكدًا وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وتمنى أبو مازن لأمير الكويت الراحل الرحمة والمغفرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام.

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.
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