الرئيس الفلسطيني ناعيا أمير الكويت: خسرنا قائدا عربيا أفنى حياته في خدمة قضيتنا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.





وقال عباس في بيان، إن فلسطين خسرت برحيله قائدًا عربيا وزعيما للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب القضية الوطنية، والشعب الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.





وأضاف أن فقدان هذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من التاريخ هو خسارة كبيرة، مؤكدًا وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.





وتمنى أبو مازن لأمير الكويت الراحل الرحمة والمغفرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام.



