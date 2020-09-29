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توك شو

التلفزيون المصري يضع شارة سوداء حدادا على أمير الكويت.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:36 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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البهي عمرو
قام التلفزيون المصري، وجميع القنوات الفضائية التى تبث فى مصر بوضع علامة سوداء وذلك حدادًا على وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، الذى توفى اليوم.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 


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