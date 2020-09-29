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رياضة

استبعاد الشناوي ومعلول.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابوعليم - محمد سمير
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة الترسانة، ‏المقرر لها مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.‏
 
وشهدت القائمة استبعاد الحارس الأساسي محمد الشناوي بهدف الراحة إلى جانب علي معلول لنفس السبب، فضلا عن غياب عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف.

وضمت القائمة كلًا من:

"ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجاي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء".‏
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