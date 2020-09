ماجدة الرومي تنعى الشيخ صباح الأحمد.. فقدته الإنسانية وكل العالم العربي

View this post on Instagram

حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي. ‏أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي. ‏مصاب الكويت مصابنا. ‏رحم الله سمو أمير الكويت وأسكنه فسيح جنّاته ‏ولأهلنا في الكويت الشقيق الصبر وحسن العزاء. ‏حفظ الله ⁧‫#الكويت‬⁩ وشعبها.🇰🇼🇰🇼 ‏⁧‫#ماجدة_الرومي‬⁩ ‏٢٩/٩/٢٠٢٠ ‏#magidaelroumi ‏#magida_el_roumi‎ ‏#magidaelroumi ‏#magida ‏#MajidaElRoumi ‏#magida_el_roumi ‏#lebanon ‏#kuwait #الشيخ_صباح #الكويت