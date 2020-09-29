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فن

ماجدة الرومي تنعى الشيخ صباح الأحمد.. فقدته الإنسانية وكل العالم العربي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:56 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
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محمد بدران
نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت ماجدة الرومي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي..أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي..مصاب الكويت مصابنا. رحم الله سمو أمير الكويت وأسكنه فسيح جنّاته ولأهلنا في الكويت الشقيق الصبر وحسن العزاء حفظ الله الكويت وشعبها"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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حين يتألم قلب الكويت قلب لبنان يبكي. ‏أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح فقدته الإنسانية وكل العالم العربي. ‏مصاب الكويت مصابنا. ‏رحم الله سمو أمير الكويت وأسكنه فسيح جنّاته ‏ولأهلنا في الكويت الشقيق الصبر وحسن العزاء. ‏حفظ الله ⁧‫#الكويت‬⁩ وشعبها.🇰🇼🇰🇼 ‏⁧‫#ماجدة_الرومي‬⁩ ‏٢٩/٩/٢٠٢٠ ‏#magidaelroumi ‏#magida_el_roumi‎ ‏#magidaelroumi ‏#magida ‏#MajidaElRoumi ‏#magida_el_roumi ‏#lebanon ‏#kuwait #الشيخ_صباح #الكويت

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