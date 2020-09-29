أكثر من ممتازة .. محافظ كفر الشيخ يعلق على زيارة رئيس الوزراء للمحافظة

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء أكثر من ممتازة ، فكانت تمثل أحلام كثيرة لمواطني المحافظة تحققت بفضل توجيهات ، عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.





جاء ذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية و التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.





وقال نور الدين، كما أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة وضعت حلول للعديد من المشكلات ومنها مشكلة الإسكان الاجتماعي ووجه ببدء المرحلة الثانية لبدء حل المشكلة لأنها احدى المشكلات الكبرى بالمحافظة .





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن وزارة الإسكان ستعلن بدء تسليم الحاجزين للعمارات السكنية ب 11 عمارة ، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء عبر عن تلك المشكلة نظرًا لندرة الاراضي القابلة لإنشاء الوحدات السكنية ،مؤكدًا أن الزيارة بدأت بجامعة كفر الشيخ ، للتعرف على مدى التقدم ما يدرسه الطلاب ، بكلية الثروة السمكية لتميز المحافظة بالمزارع السمكية ومزرعة غليون، والتميز بكلية الذكاء الاصطناعي .





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن رئيس مجلس الوزراء ،تفقد الطرق الجديدة ،سواء الطريق الدائري الشرقي الذي ينشأه جهاز التعمير والطريق الغربي تنشئة الخدمة الوطنية ،وسينقل الحركة من القوس الغربي عبر طريق جديد "محور عرضي" يصل من طريق سعد زغلول " السلخانة سابقًا،لحديقة صنعاء ، ليربط بين شرق وغرب العاصمة ،وهذه الطرق ستخلق محاور مرورية جديدة مع تنمية عمارية سيخفف كثافة الحركة وينقل حركة النقل خارج المدينة .

وأضاف المحافظ كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مستشفى الطوارئ الذي يمثل أمل لكل محافظات شمال الدلتا ،وتفقد مركز البحوث وما ينتجه من محاصيل متعددة، وتفقد التلقيح الصناعي للماشية ومدى تحسين السلالات ،والمشروعات التي يمكن أن يقيمها الطلاب بالتعاون مع مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية ،والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر.





وقال محافظ كفر الشيخ ، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مستشفى الأورام والذي يعتبر حلم لأهالي المحافظة ، بدلا من انتقال المرضى للمحافظات المجاورة، فسيتم علاج المرضى بها، وسيستعين مستشفى الطوارئ والأورام بخريجي كلية طب كفر الشيخ ، وكلية التمريض سواء أطباء أو ممرضين أو فننين .





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من الوزراء ، موقع هام وحلم لأهالي المحافظة ،وهو طريق "كفر الشيخ دسوق"، فقد توقف العمل به من عدة سنوات، وعندما تم استئناف العمل كان يسير بدء شديد ، و المرحلة الأولى منه بطول 10 كم وتضم 12 كوبري، وتم رصد ميزانية للانتهاء من تلك المرحلة في شهر مارس المقبل.





وقال محافظ كفر الشيخ ، كما تفقد رئيس مجلس الوزراء احدى المشروعات التي وجه بها رئيس الجمهورية وهو تبطين الترع ، فتفقد تبطين ترعة الزاوية ، والتي تم البدء بها منذ 10 أيام ،ليخدم 150 فدانًا كمرحلة أولى، ليقضي على الفقد المائي وانهيارات الطرق المجاورة للمصارف.

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