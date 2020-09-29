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توك شو

رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام يكشف وضع الكويت بعد وفاة أميرها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:04 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، إن خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد استقبله الشعب الخليجي بحزن كبير، مؤكدا أن الكويت مستقرة تمامًا والدستور والقانون هما من يسودان بالبلاد.


وأضاف الدكتور فهد الشليمي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ نواف الأحمد سوف يؤدي القسم صباح الغد، ووفقًا للدستور سيتم اختيار ولي العهد الجديد بعد شهرين.

وأوضح أن الشيخ نواف الأحمد أدار البلد بجدارة أثناء معالجة الشيخ صباح الأحمد بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه قال إنه لا مكان للفاسدين، ونحن مطمئنين على التمسك بالقانون والدستور، وأوضح أنه سيصلى على الأمير الراحل بعد صلاة العصر غدا الأربعاء، وسبؤدي ولي العهد جلسة القسم في تمام الساعة التاسعة صباحًا قبل دفن الشيخ صباح الأحمد.

أعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.
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