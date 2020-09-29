وداعًا يا أمير الإنسانية .. حسين الجسمي ينعى الشيخ صباح الأحمد

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عاما .









وكتب حسين الجسمي علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعيا أمير الكويت: "‏‏‏‏وداعًا يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ‫الكويت‬ الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع ‫#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح‬

اللهم يمّن كتابه 🤲🏻 وهوّن حسابه 🤲🏻 وارحمه"









وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.









ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.





وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.



