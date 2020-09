وداعًا يا أمير الإنسانية .. حسين الجسمي ينعى الشيخ صباح الأحمد

View this post on Instagram

وداعًا يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في ‫#الكويت‬ الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع ‫#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح‬ اللهم يمّن كتابه 🤲🏻 وهوّن حسابه 🤲🏻 وارحمه