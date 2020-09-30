شيء يدعو للفخر.. ريم البارودي تعلن التحضير لعمل فني جديد.. فيديو

قالت الفنانة ريم البارودي ، إن ردود الأفعال التى جاءت بعد تقديمها لبرنامج تليفزيونى؛ كانت جيدة جدا لها، والجميع شهد لها بأنها كانت على طبيعتها عند تقديم الحلقات، مشيرة إلى أنها كانت تسجل حلقات برنامجها، قبل إذاعتها بيوم، ولم يكن على الهواء.





وأضافت ريم البارودي خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنها تربطها صلة قرابة بينها وبين الفنانة الكبيرة شمس البارودي من ناحية والدها.





وتابعت ريم البارودي، أن المخرج إسماعيل عبد الحافظ هو السبب فى الانطلاقة الفنية لها، موضحة أنها تحضر لعمل فني جديد مع الفنان الكبير جمال سليمان؛ وهذا شيء يدعوها للفخر.





وأوضحت ريم البارودي، أن الفن فى الاساس هو موهبة ولكن يجب ان تكتمل تلك الموهبة بالدراسة، ولكن هناك نجومًا محترفين كثيرًا لم يدرسوا الفن ولكن امتلكوا موهبة عظيمة أتاحت لهم الفرصة.





وأشارت إلى أن شخصيتها فى مسلسل دلع البنات كانت شريرة، ونالت إعجاب الجميع، وما زالت تتساءل كيف أحب المشاهدين تلك الدور الشرير؟.