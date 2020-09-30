تتحدى السمنة بالرياضة.. كيف استطاعت إنجي مختار تكوين فريق راكيت نسوي

استطاعت إنچى مختار، تكوين فريق راكيت نسوى؛ سعيًا منها لحث السيدات السكندريات على ممارسة الرياضة، خاصة أن أغلب فريقها يحتوى على ربات بيوت، ومن أعمار تتراوح بين ١٨ و٦٠ عامًا.





وتقول إنچى، خلال حوارها مع "صدى البلد" أنها بدأت تشكيل الفريق منذ عام ٢٠١٧، وحرصت على مداومة اللعب طوال أوقات السنة على شواطئ الإسكندرية، كما ركزت على تكوين فريق غير متكاسل مستعد للرياضة واللعب في أي ظروف .





وأشارت إلى السبب الرئيسي لبدأها لعب الراكيت؛ وهو عندما شعرت باليأس الشديد عندما وصل وزنها إلى١١٠ كيلوجرامات، فساعدها الراكيت على تغيير أسلوب حياتها كاملةً، حيث خسرت الكثير من الوزن، كما أصبحت نشيطة وطموحة، تأمل لدفع فريقها للأمام دائمًا.



