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نائب رئيس المعادن الثمينة: أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا فى الأيام المقبلة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
نائب رئيس شعبة المعادن
نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة
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ريهام فيكتور
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة: إن محددات سعر الذهب هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسع البورصة العالمية والعرض والطلب في الأسواق.

وأضاف إيهاب واصف ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن سعر الجنيه أمام الدولار فى تلك الفترة يدل على  أن الاقتصاد المصري قوي ، وثاني سبب هو أن العالمية ومصر لا دخل لها فيها مثل حرب أو أزمة كورونا أو انتخابات أمريكية .

وأشار إلى أن العامل الثالث طفيف جدا ولا يؤثر بنسبة كبيرة ، وهو عوامل العرض والطلب فى السوق المصرى ويفرق جنية أو اتنين فى  كل جرام .

وتابع أنه على مدار شهر 2 حتى الآن نحن تحت تهديد أزمة كورونا ، ومن قبلها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ،  والمشادات الكلامية بين أمريكا وإيران، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على بعض الدول وتهديدات  بين الدول العظمى وكل ذلك يؤثر على أسعار الذهب عالميًا .
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