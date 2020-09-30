نائب رئيس المعادن الثمينة: أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا فى الأيام المقبلة

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة: إن محددات سعر الذهب هو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسع البورصة العالمية والعرض والطلب في الأسواق.
وأضاف إيهاب واصف ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد ، الذى يرأسه الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن سعر الجنيه أمام الدولار فى تلك الفترة يدل على أن الاقتصاد المصري قوي ، وثاني سبب هو أن العالمية ومصر لا دخل لها فيها مثل حرب أو أزمة كورونا أو انتخابات أمريكية .
وأشار إلى أن العامل الثالث طفيف جدا ولا يؤثر بنسبة كبيرة ، وهو عوامل العرض والطلب فى السوق المصرى ويفرق جنية أو اتنين فى كل جرام .
وتابع أنه على مدار شهر 2 حتى الآن نحن تحت تهديد أزمة كورونا ، ومن قبلها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ، والمشادات الكلامية بين أمريكا وإيران، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على بعض الدول وتهديدات بين الدول العظمى وكل ذلك يؤثر على أسعار الذهب عالميًا .