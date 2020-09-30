برلمانى: إشادة صندوق النقد بإجراءات مصر السريعة لمواجهة آثار كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة جائحة كورونا.





وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم إن نجاح مصر فى مواجهة فيروس كورونا وإشادة صندوق النقد الدولى بهذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والتى كان بطلها الحقيقى الشعب المصرى العظيم بشهادة الرئيس السيسى الذى وجه كل الشكر للشعب المصرى لتحمله لتبعات الإصلاح الاقتصادى.





وناشد النائب حسين أبو جاد المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكامل والحقيقى على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.



