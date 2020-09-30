AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: إشادة صندوق النقد بإجراءات مصر السريعة لمواجهة آثار كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة جائحة كورونا.

وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم إن نجاح مصر فى مواجهة فيروس كورونا وإشادة صندوق النقد الدولى بهذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى والتى كان بطلها الحقيقى الشعب المصرى العظيم بشهادة الرئيس السيسى الذى وجه كل الشكر للشعب المصرى لتحمله لتبعات الإصلاح الاقتصادى.

وناشد النائب حسين أبو جاد المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكامل والحقيقى على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

مطالبا من الأجهزة التنفيذية الاستمرار فى تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بمخالفة البعض وعدم ارتداء الكمامات خاصة داخل التجمعات الكبيرة وداخل مختلف وسائل المواصلات بصفة عامة وداخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية بصفة خاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر.. نواب: ثورتا 23 يوليو ويونيو مسار واحد نحو التحرر والتنمية.. وكلمة السيسي تؤكد قدرة الجيش والشعب على حماية مصر

برلماني: السيسي أثبت رؤيته الثاقبة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

بعد إشادة جي بي مورجان.. الاقتصاد المصري في عيون المؤسسات الدولية.. معدلات نمو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتوقعات بالمركز الخامس عالميا

نواب يشيدون بانتخابات مجلس الشيوخ.. الديمقراطية تنتصر على قوى الشر.. إشادة بجهود الجيش والشرطة فى تأمين اللجان الانتخابية

لقيت ترحيبا من اللبنانيين.. فرج عامر: مواقف السيسي تجاه أزمة بيروت تاريخية

لتجنب الموجة الثانية.. برلمانى يناشد المصريين الاستمرار فى الالتزام بتدابير مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

خبراء الآثار: شذوذ حراري في قوالب الطوب الموجودة على سطح الهرم الأكبر

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

نشرة الفن| مجهول يعتدي على عم سبعبع.. والشرنوبي يرقص في عيد ميلاد زوجته

تعرف على سبب سماع دوي الانفجار في العاصمة الفرنسية وضواحيها

الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة بداية من الغد..فيديو

هل يحق للمرأة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020