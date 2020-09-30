الخطيب يرشح موسيماني لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

قالت عدة تقارير صحفية جنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني لماميلودي صن داونز، استقال من منصبه تمهيدا لتولي قيادة الأهلي.





وكشفت صحيفة (تايمز لايف) الجنوب إفريقية، عن استقالة موسيماني بعد جلسة عقدها مع مسؤولي ناديه، لإبلاغهم بالرحيل إثر تلقيه اتصالات من إدارة الأهلي.





وأكدت الصحيفة أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، معجب بطريقة لعب موسيماني وما قدمه مع صن داونز، ويرغب في الاستعانة بخدماته لخلافة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي، الذي بات قريبا من الرحيل.





كما أكد موقع (soccer 24) أن موسيماني على أعتاب الخروج لتدريب المارد الأحمر، وهو نفس ما ذكره موقع (kick off).





ويقود موسيماني (56 عاما) صن داونز منذ 2012، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك.





كما سبق له قيادة منتخب بلاده، بين 2010 و2012، وساعد أيضا المدرب البرازيلي كارلوس بيريرا في البافانا بافانا.





وحال تسلم موسيماني قيادة الأهلي، سيكون أول مدرب جنوب إفريقي يعمل في مصر.



