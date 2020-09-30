الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "تيانباي إيجيبت المحدودة "





وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "تيانباي إيجيبت المحدودة " Tianpai Egypt Co.LTD بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 21756م2؛ لمزاولة نشاط الصناعات النسيجية وإنتاج الأقمشة بأنواعها المختلفة وإنتاج الملابس الجاهزة والصباغة والطباعة لكافة أنواع الأقمشة والخيوط.









كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" الانجليزية داخل مصر.





وجاءت التعديلات من خلال إضافة بنود جديدة، إلى جانب البرامج المذكورة في قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر، تتمثل في: برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضي والتدريبي، مع منح درجة البكالوريوس في البرامج المشار إليها. تجدر الإشارة إلى أن الفرع يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلتها في المملكة المتحدة والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة كوفنتري، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.