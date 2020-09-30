هل يحق للمرأة الحلف على زوجها وتحريمه عليها ؟.. الإفتاء ترد

وأجاب "ممدوح"، أ ن التحريم لما احل الله أمر لا يجوز فيىس للمرأة ان تحرم زوجها ولىس للرجل ان يحرم زوجته ويىس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله تعالى.

وتابع: أنه ليس من حقها ان تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليه اى شىء، فالإسلام شرع الزواج ونظمه فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى وجعل له حدودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفىن.

وأشار إلى ان المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: انت على كظهر ابى او انت على حرام، او انا محرمة عليك او ما اشبه ذلك فإنها بهذا قد غلطت واخطأت وعليها التوبة والاستغفار.

حكم من حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم .

ورد عوضين، قائلًا: إن العلماء قالوا أن المرأة لاتخرج بغير إذن زوجها إذا كان أبيها فى حاجة اليها، والأب يحتاج الى البر وصلة رحم، لفتًا الى أنه إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق فى هذه الحالة، أما إذا نوى التخويف أو الذجر فلا تقع هذه اليمين بل تذهب لبيت أبيها وعليه كفارة يمين فى هذه الحالة وهى إطعام 10 مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة.

وأشار الى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق فيما يتعلق بأمور صلة الرحم.

رسالة من عالم أزهري لمن يكثرون الحلف بالطلاق



قال الدكتور محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يصح للمفتى أن يدلي برأيه في مسألة الطلاق ووقوعه من عدمه دون الاستماع إلى كلا الطرفين(الزوج والزوجة)، مؤكدًا عدم الاكتفاء بسماع ماحدث فقط من الزوجة؛ لأنها في نظر الشرع متَهمة"بحسب تعبيره".

وأشار أبوبكر في لقائه ببرنامج وبكره أحلى المذاع على قناة النهار الفضائية، ردًا على سائلة: ما حكم وقوع الطلاق من زوجي الذي علقه إذا حدث مني شيء معين؟ إلى خطورة الإفتاء دون التحقق من ملابسات الواقعة، لافتًا إلى مقولة" أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار ) ".

وأكد على ضرورة الرجوع إلى دار الإفتاء في مسائل الطلاق لإقامة لجنة ثلاثية والاستماع للزوج والزوجة، مضيفًا أن أحدًا من السائلين كان قد سأله عن طلاقه لزوجته ولم يجبه، فلما تحدث إلى الزوجة، أخبرته بأن 9 من مشايخ دار الإفتاء، قد أفتوا بحرمتها عليه.

وألمح إلى أن في الشريعة الإسلامية نوعين من الطلاق، أولهما: الطلاق السُني الذي يطلق الرجل فيه الزوجة في طهر لم يجامعها فيه، مشيرًا إلى أن النوع الآخر هو الطلاق البدعي الذي يأثم صاحبه بارتكابه: وهو أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه.

حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق



ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن سب الدين حرام، وعلى الأقربين منه أن ينصحوه في الوقت المناسب وعلى زوجته أن تصبر عليه وقادر الله أن يبدل حاله، وفيما يخص سؤال تكرارا حلف الطلاق عليه الذهاب لدار الإفتاء لإيضاح الأمر.

واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لَمّا كان محتملًا للدِّين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

حكم الحلف بالطلاق للإصلاح بين المتخاصمين



ال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المؤمن الصدق وألاّ يتكلم إلا صوابًا وحقًّا؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"، رواه البخاري "5743" ومسلم "2607" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: "ما حكم الحلف بالطلاق للإصلاح بين المتخاصمين؟"، أن إصلاح ذات البين أهمية كبيرة في الشرع، وقد رتب على هذا الإصلاح أجورًا عظيمة، كما ورد التحذير الشديد من إفساد ذات البين، ولأهمية إصلاح ذات البين في المجتمع المسلم ولخطورة الشقاق والخلاف: فقد أباح الله عز وجل الكذب من أجل الإصلاح ومن أجل رفع الشقاق والنزاع الذي تكون نتيجته سلبية على دين الفرد والجماعة.

وأوضح أن من حلف بالطلاق بلفظ "عليا الطلاق" للإصلاح بين المتخاصمين، فهذا اللفظ يمين يجب فيها الكفارة وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 ـيام.