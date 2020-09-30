ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة بشرطة التوين والتجارة من ضبط (9250 كمامة طبية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية معدة للبيع ، 30 بكرة من القماش أزرق اللون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ، كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر )





وذلكداخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه .





حيث تم ضبط (المدير المسئول عن المصنع) لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجرى غير مشروع فىمجال الغش التجارى





، حيث يقوم بتصنيع الكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع بالأسواق غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



