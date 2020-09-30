AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة بشرطة التوين والتجارة من ضبط (9250 كمامة طبية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية معدة للبيع ،  30 بكرة من القماش أزرق اللون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ، كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر ) 

وذلكداخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه .

حيث تم ضبط (المدير المسئول عن المصنع) لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجرى غير مشروع فىمجال الغش التجارى 

، حيث يقوم بتصنيع الكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع بالأسواق غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين .
  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المغشوشة بالإسكندرية .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٢ مليون كمامة مغشوشة داخل مصنع بالمنوفية.. صور

مصنعة من خامات رديئة.. ضبط ٦٠٠ ألف كمامة داخل مصنع بالمنوفية

ضبط 70 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات بمخزن بالقيوبية.. صور

ضبط مصنع كمامات مغشوشة داخل منزل بالجيزة

ضبط 11 ألف كمامة مغشوشة في مصنع بدون ترخيص بالمنوفية

ضبط أكثر من 350 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالمنوفية.. صور

ترشيحاتنا

فرج عامر: اختيار موسيماني مديرا فنيا لـ الأهلي بعد رحيل ڤايلر قرار عبقري

الشيخ نواف الصباح يصل إلى البرلمان الكويتي لأداء اليمين أميرًا للبلاد

الأهلي يتفق مع موسيماني على تدريب الفريق خلفا لفايلر

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

في أول كلمة له بعد اليمين.. البكاء يغلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية لـ ليلى علوي أثارت الجدل في صيف 2020

عطل شائع في سيارتك قد يربك حساباتك.. تعرف عليه