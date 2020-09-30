ننشر الأوراق والمصروفات الخاصة بالجامعة المصرية الروسية

- الذكاء الاصطناعي
- علوم البيانات
ويكون القبول بنسبة 70% كحد أدنى ، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة) ويتم تقديم الاوراق لمكتب شؤن الطلاب بالجامعة ، وبالنسبة للاوراق المطلوبة فانها تكون كالاتي :-
- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب
- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الامر
- نموذج 6 جند + نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2001 وما قبلها
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جدير بالذكر أن مصروفات الجامعة المصرية الروسية للعام الجامعي الجديد يكون القسط الأول بملغ 21823 جنيها وتسدد عند القبول ، والقسط الثاني مبلغ 21000 جنيها وتسدد بحد أقصى أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني .