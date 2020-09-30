ننشر الأوراق والمصروفات الخاصة بالجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن بدء تلقي طلبات الالتحاق في البرنامجين الجديدين في مجال الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي ويشتمل البرنامجين على التخصصات التالية :-



- الذكاء الاصطناعي

- علوم البيانات

ويكون القبول بنسبة 70% كحد أدنى ، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة) ويتم تقديم الاوراق لمكتب شؤن الطلاب بالجامعة ، وبالنسبة للاوراق المطلوبة فانها تكون كالاتي :-

- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

- أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب

- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الامر

- نموذج 6 جند + نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2001 وما قبلها

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جدير بالذكر أن مصروفات الجامعة المصرية الروسية للعام الجامعي الجديد يكون القسط الأول بملغ 21823 جنيها وتسدد عند القبول ، والقسط الثاني مبلغ 21000 جنيها وتسدد بحد أقصى أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني .