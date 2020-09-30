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أخبار العالم

بعد المغرب.. مساجد الكويت تقيم صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:43 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد
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أحمد محرم
وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، في جميع مساجد دولة الكويت.


وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعى الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وتابع أمير الكويت "أعاهد الكويتيين بالعمل حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، كما أعاهدكم بعهد ينعم فيه الكويتيون بالحرية والأمن والاستقرار ولا ينعم فيه فاسد بفساده ولا مغامر بمغامرته ولا متكسب بمصالح البلاد بمكسبه".

وحرص أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الأمة، فور أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.
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