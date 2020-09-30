بعد أدائه اليمين الدستوري.. #الشيخ_نواف_الاحمد يتصدر تويتر

أمير يبكي أمير— سالم ناصر الأطوح (@ALATWAH) September 30, 2020
رحم الله والدنا #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح
وأطال الله عمر والدنا وأميرنا
#الشيخ_نواف_الاحمد
ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد
وبداية جديدة لعهد جديد pic.twitter.com/LotDg4d3Ym
اللهم وفق أميرنا #الشيخ_نواف_الأحمد لما تحب وترضى وأعنه على حمل هذه الأمانه pic.twitter.com/2mGnYcryuF— فيصل الجيران 🇰🇼 (@Faisal_Aljeeran) September 30, 2020
سمعًا وطاعة يا سمو الأمير 🇰🇼#الشيخ_نواف_الاحمد pic.twitter.com/sTcAekD0Bw— الجوهرة صباح الخالد الصباح (@17aljss) September 30, 2020
أمير دولة الكويت— عبدالله خالد فهد الأحمد الصباح (@Abdullahkhalid_) September 30, 2020
خير خلف لخير سلف
اللهمّ وفقه لِما فيه خير للبلاد والعباد🇰🇼#الشيخ_نواف_الأحمد pic.twitter.com/ew0flG92um