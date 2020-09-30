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أخبار البلد

بعد أدائه اليمين الدستوري.. #الشيخ_نواف_الاحمد يتصدر تويتر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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منار نور
أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجمتاعي تويتر #الشيخ_نواف_الاحمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

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