بعد أدائه اليمين الدستوري.. #الشيخ_نواف_الاحمد يتصدر تويتر

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجمتاعي تويتر #الشيخ_نواف_الاحمد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





أمير يبكي أمير

رحم الله والدنا ⁧#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح⁩

وأطال الله عمر والدنا وأميرنا

⁧#الشيخ_نواف_الاحمد ⁩

ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد

وبداية جديدة لعهد جديد pic.twitter.com/LotDg4d3Ym — سالم ناصر الأطوح (@ALATWAH) September 30, 2020

اللهم وفق أميرنا #الشيخ_نواف_الأحمد لما تحب وترضى وأعنه على حمل هذه الأمانه pic.twitter.com/2mGnYcryuF — فيصل الجيران 🇰🇼 (@Faisal_Aljeeran) September 30, 2020

سمعًا وطاعة يا سمو الأمير 🇰🇼#الشيخ_نواف_الاحمد pic.twitter.com/sTcAekD0Bw — الجوهرة صباح الخالد الصباح (@17aljss) September 30, 2020