تعرف على آخر موعد لسداد مصروفات الجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر عن آخر موعد لسداد المصروفات والكتب الدراسية الخاصة بها للطلاب المتقدمين إليها للعام الجامعي الجديد 2020/2020.
ومن المقرر أن يكون اخر موعد لسداد المصروفات يوم الخميس الموافق 15/10/2020 وفي حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيها بداية من يوم الاحد الموافق 18/10/2020 ، ومنع الطلاب المتأخرين عن السداد أو الذين لم يتقدموا بطلب مسبب لتأجيلها من دخول الحرم الجامعي.
ويتم سداد المصروفات في فروع البنوك الآتية :
- البنك التجاري الدولي
- بنك قطر الوطني الاهلي
- بنك التعمير والاسكان
- أو من خلال الفيزا داخل الجامعة
كانت الجامعة المصرية الروسية أعلنت عن بدء تلقي طلبات الالتحاق في البرنامجين الجديدين في مجال الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي ويشتمل البرنامجين على التخصصات التالية :
- الذكاء الاصطناعي
- علوم البيانات
ويكون القبول بنسبة 70% كحد أدنى ، لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم – علمي رياضة) ويتم تقديم الاوراق لمكتب شؤن الطلاب بالجامعة ، وبالنسبة للاوراق المطلوبة فانها تكون كالاتي :-
- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب
- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الامر
- نموذج 6 جند + نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2001 وما قبلها
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جدير بالذكر أن مصروفات الجامعة المصرية الروسية للعام الجامعي الجديد يكون القسط الأول بملغ 21823 جنيها وتسدد عند القبول ، والقسط الثاني مبلغ 21000 جنيها وتسدد بحد أقصى أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني .